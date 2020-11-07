У жителя Бишкека нашли 4 килограмма наркотиков. Его задержали

В Бишкеке задержали мужчину, который занимался незаконным культивированием наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с их незаконным оборотом.

По ее данным, правоохранители задержали 32-летнего жителя столицы.

В ходе обыска со служебно-разыскной собакой по месту проживания подозреваемого обнаружили и изъяли наркотики: каннабис, марихуану, героин. Обнаружены также курительные принадлежности: мундштуки, кальян, лампочки, приспособленные для курения наркотиков, а также шприцы.

Из незаконного оборота изъяли 4 килограмма 694 грамма различных наркотических средств. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к данному преступлению.