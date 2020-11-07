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Происшествия

За 9 месяцев пограничники задержали контрабанду на 18 миллионов сомов

За 9 месяцев этого года задержали 104 человека за нарушение госграницы. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, зафиксировали также 10 инцидентов, из них 7 на кыргызско-таджикском участке госграницы, три инцидента произошло на кыргызско-узбекском участке.

За отчетный период через государственную границу пропустили 6 миллионов 221 тысячу 700 человек и 592 тысячи 464 единицы транспортных средств.

Выявили также 1 тысячу 264 человека с неисправными документами. Депортировали 316 человек.
За 9 месяцев пограничники обнаружили и задержали контрабанду на общую сумму 18 миллионов 203 тысячи 770 сомов, а также грузы без соответствующих документов на внутренних границах ЕАЭС на 41 миллион 634 тысячи 108 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172322/
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