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Происшествия

В Канте водитель маршрутки сбил дежурного железнодорожного переезда

В Канте водитель пассажирского маршрутного такси № 1 сбил дежурного железнодорожного переезда. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, 5 ноября примерно в 16.30 водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц», игнорируя закрытый шлагбаум железнодорожного переезда, сбил дежурного и скрылся с места ДТП.

Пострадавший с травмой обратился в больницу.

Позже задержали виновника происшествия. Им оказался 51-летний местный житель.

Микроавтобус водворен на штрафстоянку. Ведется следствие.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172260/
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