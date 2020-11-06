Из Кыргызстана пытались вывезти сотовые телефоны на 25 миллионов сомов

Сотрудники финансовой полиции совместно с пограничниками пресекли попытку вывоза из Кыргызстана в Казахстан контрабандных мобильных телефонов на общую сумму 25 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» была остановлена автомашина марки Lexus GX470. При осмотре сотрудники ГСБЭП и пограничники обнаружили дорогостоящие сотовые телефоны и аксессуары к ним, общая стоимость которых превышает 25 миллионов сомов», — сообщили в ведомстве.

Незаконный груз изъят и опечатан. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.