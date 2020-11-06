Бывшего руководителя ОГУКС задержали за злоупотребление должностным положением

По факту злоупотребления должностным положением задержали бывшего руководителя общественно-государственного управления капстроительства мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, установлено, что руководящие должностные лица ОГУКС вопреки интересам государства, действуя в нарушение Закона «О государственных закупках», заключали заведомо невыгодные договоры на строительство детского сада на общую сумму около 70 миллионов сомов.

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет меру пресечения задержанному.