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Происшествия

Бывшего руководителя ОГУКС задержали за злоупотребление должностным положением

По факту злоупотребления должностным положением задержали бывшего руководителя общественно-государственного управления капстроительства мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, установлено, что руководящие должностные лица ОГУКС вопреки интересам государства, действуя в нарушение Закона «О государственных закупках», заключали заведомо невыгодные договоры на строительство детского сада на общую сумму около 70 миллионов сомов.

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека изберет меру пресечения задержанному.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172192/
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