Автомобиль влетел в жилой дом. Водитель не справился с управлением

В результате ДТП по улице Кольбаева 22-летний водитель автомобиля Nissan госпитализирован в Национальный госпиталь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

Уточняется, что 28-летний пассажир также находится в данной больнице, а 16-летняя девушка госпитализирована в Городскую детскую клиническую больницу № 3. Пострадавшие в стабильном состоянии.

По данным милиции, водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП. Ведется следствие.

Вчера в Бишкеке машина на большой скорости влетела в многоэтажный дом. ДТП произошло в районе улиц Лермонтова и Ворошилова примерно в 22.00.