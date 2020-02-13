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Происшествия

В Бишкеке иностранец поскользнулся на дороге и его сбила машина

В Бишкеке на улице 7 Апреля сбили гражданина Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, сегодня примерно в 12.30 гражданка Б.Ж., 1985 года рождения, ехала на машине Toyota и на пешеходном переходе сбила М.А., 1999 года рождения.

«Иностранец поскользнулся, переходя дорогу, в этот момент на него совершен наезд. Ехать в больницу на скорой помощи, которая приехала на место происшествия, пострадавший отказался. Toyota водворена на штрафстоянку», — сообщили в ведомстве.

Ведется расследование.

Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале «Короче».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143571/
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