12:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. В торговом центре обнаружили обгоревшее тело

В селе Масанчи Кордайского района Казахстана в здании торгового центра обнаружили обгоревший труп. Об этом сообщил советник акима Жамбылской области Канат Кулшманов на своей странице Facebook.

«11 февраля в 12.07 в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Масанчи Кордайского района в здании «Торговый центр» (после пожара имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки», — написал он.

«Чтобы установить личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — добавил он со ссылкой на правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.

Напомним, 7 февраля в селах Масанчи и Сортобе Кордайского района Жамбылской области произошли массовая драка и беспорядки. 

По официальным данным властей РК, участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана был введен режим чрезвычайной ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143564/
просмотров: 2079
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в Масанчи. Более 21 тысячи граждан вернулись из Кыргызстана в Казахстан
Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
Конфликт в Масанчи. ГКНБ должен привлечь авторов провокационных комментариев
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас
Конфликт в Масанчи. Беженцы возвращаются в Казахстан
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще не утвердили
Жители Баткена требуют извинений от вице-премьера Жениша Разакова
Баткенцы хотят рассказать о приграничных проблемах. Им препятствуют
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Финпол объявил в&nbsp;розыск главу компании &laquo;Гранд Строй Инвест&raquo; Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»
Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из&nbsp;ЕАЭС без уплаты налогов Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке