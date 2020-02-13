12:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Внимание, розыск. В Джалал-Абаде потерялась 15-летняя Саодатхон Нурмаматова

В Джалал-Абаде пропала 15-летняя Нурмаматова Саодатхон Фарходжоновна. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, девочка 4 февраля по неизвестным причинам вышла из дома и не вернулась. «В связи с безуспешной установкой местонахождения Саодатхон Нурмаматовой милиция и ее родители обращаются за помощью к общественности», — говорится в сообщении УВД.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Пропала 15-летняя Саодатхон Нурмаматова

Приметы разыскиваемой: рост 170-175 сантиметров, светлая кожа, волосы черные, под левым глазом имеется родинка. Была одета в черную длинную куртку, зимняя обувь черного цвета, коричневая сумка с зеленой линией.

Если у вас имеется какая-нибудь информация о местонахождении пропавшей без вести, милиция просит сообщить по номерам: 0374850209, 0552569256, 0770251126 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143535/
просмотров: 2055
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде ищут пропавшего ученика 8-го класса
Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток
В Кыргызстане милиция продолжает поиски пропавшей путешественницы из Франции
В Бишкеке пропала путешественница из Франции. Друзья просят помощи в поисках
Пропавшую в Бишкеке 13-летнюю Мадину Киемову нашли возле дома
Внимание, розыск! Пропала 13-летняя девочка
Опубликованы архивные фотографии пленников фашистских концлагерей
Трехлетний ребенок пропал на Суусамыре. В поисках участвуют спасатели и милиция
В Базар-Коргоне спасатели нашли труп 58-летней без вести пропавшей женщины
В Джалал-Абаде в поле обнаружили труп пропавшей два месяца назад девочки
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Финпол объявил в&nbsp;розыск главу компании &laquo;Гранд Строй Инвест&raquo; Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»
Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из&nbsp;ЕАЭС без уплаты налогов Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке