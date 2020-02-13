Пожар на складе ГСМ. Соседи не раз жаловались, но власть бездействовала

Вчера примерно в 20.40 произошел пожар в жилом доме на улице Тимирязева, 133, где, по предварительным данным, хранились горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар перекинулся на соседний дом. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи 600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 10 пожарных расчетов, бригада спасателей со службы спасения, оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях.

В 23.28 пожар локализовали.

Фото пресс-службы МЧС. Пожар в жилом доме на улице Тимирязева, 133

Сейчас проводятся работы по ликвидации возгорания (разбор завалов и другие работы). Причина и материальный ущерб уточняются.

Очевидцы рассказали корреспонденту 24.kg, что во время пожара были слышны взрывы. «Мы думали, что начались военные действия. Было страшно. Кто разрешает нефтеперерабатывающие материалы здесь хранить? Это еще в подвале две цистерны не взорвались, пожар был только в верхней части. Рядом соседский дом сгорел, они ночью в майках выбежали», —рассказали жители соседних домов.

Представитель Госэкотехинспекции Болот Туячиев рассказал 24.kg, что в доме хранили отработанные масла.

«Как вы знаете, с января 2019 года у нас введен мораторий на проверку бизнеса. Мы не имеем права в жилые дома заходить и осматривать. Это не входит в полномочия Госэкотехинспекции. Несмотря на это, владельцу дома было выписано уведомление», — сказал чиновник.

Жители улицы Тимирязева рассказывают, что неоднократно на протяжении пяти лет жаловались на владельца этого дома — боялись за свою безопасность. Соседи писали во все инстанции, но их обращения оставались неуслышанными.

«Здесь уже был пожар однажды, только потушили его сами, хозяин этого объекта просил не вызывать пожарных. Тут опасно жить», — говорят они.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района. Начато следствие.