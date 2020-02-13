12:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»

Директор ОсОО «Гранд Строй Инвест» Данияр Хайдаров объявлен в розыск. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ведомство ведет досудебное производство в отношении директора ОсОО «Гранд Строй Инвест» по факту мошенничества при строительстве и реализации помещений и жилых квартир в городе Бишкеке.

Установлено, что Данияр Хайдаров взял у граждан земельные участки и деньги и обещал предоставить помещения и квартиры в новых строящихся домах. Но свои обязательства не выполнил и скрылся.

«В декабре 2019 года в ходе досудебного производства в отношении Данияра Хайдарова вынесено уведомление о подозрении (заочно) в совершении преступления. Далее на основании постановления следственного судьи в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу заочно и заведено разыскное дело. Сейчас директор «Гранд Строй Инвеста» скрывается от органов следствия и тем самым воспрепятствует объективному ведению досудебного производства», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143477/
просмотров: 4240
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве. Украла золотые украшения
В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС
Более 70 человек пострадали от компании, обещавшей трудоустроить их в Польше
Бишкекчанин арендовал машину и сдал ее в ломбард
В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей вменяют 16 фактов
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Новый вид мошенничества обнаружили в интернете
В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество
Дело о мошенничестве бывшего члена Совета по отбору судей прекратили
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из&nbsp;ЕАЭС без уплаты налогов Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов
В&nbsp;Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и&nbsp;скрылся. Один из&nbsp;них скончался В Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и скрылся. Один из них скончался
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке