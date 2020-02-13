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Происшествия

На сотрудников «Тазалыка» завели уголовное дело — присвоили топливные талоны

По факту присвоения и растраты вверенного имущества задержаны сотрудники МП «Тазалык». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, по факту присвоения и растраты вверенного имущества МП задержаны главный бухгалтер и два оператора.  

Установлено, что в 2019 году предприятие «Тазалык» приобрело ГСМ на сумму более 84 миллионов сомов, которые МП получает от топливных компаний в виде талонов. Их передают материально-ответственным лицам по накладной и счету-фактуре.

Однако главный бухгалтер МП «Тазалык» сговорился с операторами ГСМ предприятия. Они незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для машин в Бишкеке.

Суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143476/
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