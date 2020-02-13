Оскорбил женщину, началась драка, убил брата битой. Мужчине вынесен приговор

Московский районный суд Чуйской области признал виновным 46-летнего В.А. в убийстве сводного брата. Об этом сообщается в приговоре суда.

По версии следствия, мужчина до смерти избил битой родственника.

«В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину. Подсудимый объяснил, что произошла ссора из-за того, что брат оскорбил его жену. Он стал наносить удары самодельной битой. О том, что брат умер, понял только утром. Обвиняемый позвонил супруге и вызвал милицию», — указывается в приговоре.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы.