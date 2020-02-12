Схема на таможне. В Кыргызстане задержана транснациональная преступная группа

Выявлена транснациональная преступная группа, которая занималась незаконным завершением таможенных процедур при ввозе табачных изделий. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По его данным, ведомство вело досудебное производство вместе с управлением внутренней безопасности Государственной таможенной службы по факту злоупотребления должностным положением. «Установлен факт несанкционированного завершения процедуры «таможенный транзит» табачных изделий общей стоимостью $253,5 тысячи. Товар якобы следовал из Латвии в Афганистан», — говорится в сообщении.

Ранее по этому делу 9 января 2020 года был задержан таможенник. А 30 января при передаче через посредников взятки в $65 тысяч должностным лицам ГТС для несанкционированного завершения процедуры «таможенный экспорт» табачных изделий общей стоимостью $200,2 тысячи задержаны четыре гражданина России и Казахстана. Они заключены под стражу.

«5 февраля при передаче через посредников взятки в $75 тысяч должностным лицам ГТС задержан еще один член транснациональной группировки, гражданин Беларуси. Решением суда ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках досудебного производства следствие по делу продолжается, принимаются меры по установлению и задержанию остальных членов транснациональной преступной группы, наладивших устойчивый канал по незаконному завершению процедуры «таможенный экспорт», — заключили в МВД.