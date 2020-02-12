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Происшествия

В Бишкеке трое пьяных парней совершили грабеж. Их задержали

В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По ее данным, трое молодых людей, будучи пьяными, остановили проезжающую мимо машину и силой отобрали у водителя и пассажиров сотовые телефоны на общую сумму 31 тысяча сомов.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

«Подозреваемые в алкогольном опьянении ехали на автомобиле Daewoo Nexia. Они прижали к обочине машину, в которой находились пострадавшие. Забрав смартфоны, трое парней скрылись», — говорится в сообщении.

Милиция задержала 26-летних А.Э. и К.Э., а также 22-летнего Б.Т. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143426/
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