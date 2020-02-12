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Задержан кыргызстанец, распространявший в интернете экстремистские материалы

В Бишкеке задержали активного члена запрещенной в республике организации «Хизб ут-Тахрир», который в интернете призывал к построению так называемого халифата. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе обыска места проживания мужчины обнаружили материалы экстремистского характера.

Решением Первомайского районного суда столицы задержанного заключили под стражу в СИЗО-1 ГСИН.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

«Хизб ут-Тахрир» признана экстремисткой организацией, деятельность которой на территории Кыргызстана запрещена.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143371/
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