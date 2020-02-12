12:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В МВД сообщили подробности аварии в «Ак-Ордо»: четверо погибли, двое в больнице

В Патрульной службе милиции 24.kg рассказали подробности аварии, которая произошла накануне в жилмассиве «Ак-Ордо». В результате ДТП на месте погибли четыре человека.

По ее данным, 11 февраля примерно в 22.00 водитель автомашины Nissan Primera К.О., 1989 года рождения, ехал на восток по улице Гагарина. Он столкнулся с BMW-523, за рулем которой находился М.Т., 2001 года рождения.

с телеграм-канала «Короче»
Фото с телеграм-канала «Короче». В результате ДТП четыре человека погибли, двое в больнице

«В результате аварии на месте погибли четыре человека — оба водителя, а также пассажиры — А.А., 2001 года рождения, и женщина азиатской внешности, 25-30 лет. Еще двое пассажиров BMW доставлены в клиническую городскую больницу № 4», — сказали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведутся следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143357/
просмотров: 3088
Версия для печати
Материалы по теме
Автомобиль влетел в жилой дом. Водитель не справился с управлением
В Бишкеке автомобиль влетел в жилой дом
В Бишкеке иностранец поскользнулся на дороге и его сбила машина
В Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и скрылся. Один из них скончался
Четыре человека погибли в ДТП в Бишкеке
Возле Филармонии столкнулись машина скорой помощи и легковушка
Подробности ДТП на улице Абдрахманова рассказали в УПСМ
В центре Бишкека автомобиль сбил девушку
ДТП с маршруткой. Две пассажирки в больнице с травмами головы и грудной клетки
В Бишкеке произошло очередное ДТП с маршруткой. Пострадал один человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Финпол объявил в&nbsp;розыск главу компании &laquo;Гранд Строй Инвест&raquo; Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»
Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из&nbsp;ЕАЭС без уплаты налогов Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке