Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов

Выявлен факт организации коррупционной схемы сотрудником Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, сотрудник Финпола организовал устойчивую коррупционную схему по ввозу товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС без уплаты налоговых платежей. Установлено, что с 2017 по 2018 год старший оперуполномоченный межрайонного отдела ГСБЭП по Иссык-Атинскому и Аламединскому районам Чуйской области К.С.А. в сговоре с заинтересованными лицами организовал импорт товаров. Их ввозили в Кыргызстан на имя подставных лиц О.у.С. и А.у.Д. Всего импортировано товаров на 127 миллионов сомов. При этом только налога на добавленную стоимость должно было быть уплачено 15 миллионов сомов. Но этого не было сделано.

«Кроме того, установлено, что сотрудник ГСБЭП имел в пользовании автомобиль марки «БМВ-Х5». Но машина находилась в розыске по линии Интерпола. Следует отметить, что руководством ГСБЭП в ноябре 2018 года за причастность к коррупционным схемам К.С.А был отстранен от занимаемой должности. А в отношении подставного лица А.у.Д. и других людей заведено досудебное производство по аналогичным фактам уклонения от налогов. В рамках досудебного производства К.С.А. предъявлено обвинение по статье 319 (коррупция) Уголовного кодекса. 6 февраля 2020 года решением Октябрьского районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца», — говорится в сообщении.