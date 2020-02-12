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Происшествия

Удар молнии в пассажирский самолет в небе над Англией попал на видео

Видеозапись, на которой видно, как летящий в плохую погоду над Англией пассажирский самолет поразила молния, попала в Сеть. Об этом сообщило «Рен ТВ».

Рейс авиакомпании Aer Lingus вылетел в воскресенье из аэропорта Бирмингема и направился в Дублин. В это время в регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом «Сиара», однако перевозчик не отменил рейс.

Видно, что самолет летит в дождь, а затем в него ударяет молния. Борт немного накренился, но после продолжил полет.

В авиакомпании подтвердили, что спустя три минуты после взлета самолет поразила молния, однако борт в результате инцидента не получил повреждений и благополучно приземлился в Дублине.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143331/
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