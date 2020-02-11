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В Москве кыргызстанца проверяют на причастность к пранку с коронавирусом

Суд Москвы арестовал блогера Кароматулло Джаборова, который устроил пранк в московском метро с якобы заболевшим коронавирусом. На причастность к преступлению проверяют также гражданина Кыргызстана. Об этом сообщил телеканал ntv.ru.

На записи видно, как молодой человек падает в вагоне поезда, ехавшего к станции «Улица 1905 года», и изображает конвульсии. В это время его товарищи начинают криками предупреждать о коронавирусе и провоцировать панику.

По данным телеканала, пранкера водворили в СИЗО до 8 марта. Ему грозит до пяти лет колонии по статье «Хулиганство».

Сообщается, что на причастность к преступлению проверяют пять человек — это граждане Таджикистана, Кыргызстана и России в возрасте от 17 до 25 лет.

Телеканал отмечает, что уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после того, как в Сети опубликовали ролик из московского метро.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143310/
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