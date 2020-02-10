Граждан Пакистана ограбили в лифте дома в микрорайоне «Восток-5»

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в отношении иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 26 января неизвестные в лифте многоэтажного дома в микрорайоне «Восток-5», угрожая ножом трем гражданам Пакистана, забрали у них 2 тысячи 500 сомов и мобильные телефоны.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.

По подозрению задержаны мужчина и женщина. Свердловский районный суд избрал им меру пресечения в виде ареста в СИЗО-1 столицы сроком на два месяца.

Устанавливается возможная причастность подозреваемых к другим преступлениям.