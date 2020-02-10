После беспорядков в Казахстане к медикам обратились более 170 человек

Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Казахстана, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Камалжан Надыров, передает РИА Новости.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в селе Масанчи Кордайского района. По последним данным, погибли 10 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

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По информации МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

«Всего за медицинской помощью обратились более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем оказали необходимую медпомощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (2 — в Кордае и 12 — в Алматы)», — заявил Камалжан Надыров.

Он уточнил, что в стационарах находятся 43 человека (13 — в Кордае, 1 — в Таразе, 25 — в Алматы и 4 — в Кыргызстане), ряд пациентов готовится к выписке.