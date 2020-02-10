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Происшествия

300 медицинских масок пытался вывезти из Кыргызстана узбекистанец

На контрольно-пропускном пункте «Маданият-автодорожный» задержан гражданин Республики Узбекистан за попытку незаконного провоза товаров медицинского назначения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба КР.

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По ее данным, при досмотре ручной клади 19-летнего узбекистанца, направляющегося в РУз, пограничники обнаружили более 300 медицинских масок без сопроводительных документов.

Согласно постановлению правительства от 3 февраля 2020 года, установлен временный запрет на шесть месяцев на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызстана.

После составления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143147/
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