В Чуйской области автомобиль УОБДД попал в аварию. Пострадали два человека

В Чуйской области в результате ДТП с участием автомобиля УОБДД пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в региональном УОБДД.

Уточняется, что авария произошла 8 февраля примерно в 19.00 в районе ГЭС-5.

«Машина УОБДД ехала с востока на запад. На обочине стоял автомобиль Honda Fit, водитель которого, не убедившись в том, что на трассе нет помехи, стал разворачиваться. Когда водитель выехал на трассу, патрульная машина врезалась ему в бок. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы в территориальную больницу. Собранные материалы переданы в УВД Аламединского района», — добавили в УОБДД.