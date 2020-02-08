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Происшествия

В МВД рассказали подробности вымогательства денег у иностранного бизнесмена

В Бишкеке задержаны два лжемилиционера, вымогавших деньги у гражданина Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в службу внутренних расследований МВД обратился иностранец и заявил, что неизвестные, представляясь сотрудниками милиции, вымогают у него $8 тысяч.

«7 февраля в рамках оперативных мероприятий при получении части вымогаемой суммы в размере $2 тысяч с поличным пойманы двое граждан. Спецоперация проводилась на территории Бишкека. Личности задержанных установлены, оба являются жителями столицы. По предварительным данным, подозреваемые вымогали деньги за предоставление услуг. Задержанные водворены в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143046/
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