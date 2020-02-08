В Токтогуле мужчина снял дом и изготавливал там наркотики

В Токтогульском районе сотрудники СБНОН пресекли деятельность наркогруппировки, специализирующейся на изготовлении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что наркотики изготавливались в жилом доме. По факту задержан 23-летний мужчина.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый снял дом и оборудовал несколько комнат для производства наркотических средств. Во время обыска сотрудники СБНОН обнаружили больше 87 килограммов гашиша и более 17 килограммов марихуаны. В доме также были найдены фляжки и пластиковые бутылки. Устанавливаются личности других лиц, причастных к этому преступлению. Также выясняется, кому сбывались наркотики», — отметили в СБНОН.