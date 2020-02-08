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Сюжет: Семейное насилие

Облил бензином и поджег. Женщина написала встречное заявление под угрозами

В Караколе женщине, которую муж облил бензином и поджег, угрожают. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

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По ее словам, потерпевшей звонили с разных номеров и требовали написать встречное заявление.

«Под давлением ей пришлось выполнить требования. Женщина напугана. Ей говорили, что, если она не откажется от поддержания обвинения, ее убьют», — сказала Назира Абдумуминова.

Напомним, что 4 января в Караколе мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице. Женщина получила ожоги лица, кистей рук, живота и бедер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143023/
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