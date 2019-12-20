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Происшествия

В Подмосковье машина такси полыхнула огнем на полном ходу

В буквальном смысле слова едва не сгорел на работе таксист в подмосковном Егорьевске. Его Renault Logan полыхнул огнем на полном ходу, и водитель с трудом успел покинуть салон, сообщило издание «АвтоПарк».

По данным ГИБДД, в причинах возгорания еще предстоит разбираться пожарным дознавателям. По предварительным данным, произошел хлопок газа в баллоне, и пламя за пару секунд охватило всю машину.

Водитель быстро остановил автомобиль и покинул пылающий салон. Тем не менее у пострадавшего сильные ожоги. Кроме таксиста в машине никого не было.
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