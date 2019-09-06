11:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Драка возле супермаркета. Милиция задержала подозреваемых

Милиция задержала виновников драки возле супермаркета «Ярмарка», подозреваемых в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что подозреваемые Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков задержаны на территории Кыргызстана. Они доставлены в следственную службу ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственные действия.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.
Ссылка:
просмотров: 3418
Версия для печати
Материалы по теме
Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД
Драка возле супермаркета. Троих милиционеров уволили
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Прокуратура возбудила дело в отношении милиционеров
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Драка возле супермаркета. Одному из пострадавших сделают операцию
Драка возле супермаркета. Пострадавший вышел из комы
В Бишкеке около ночного клуба произошла групповая драка. Милиция ищет участников
Популярные новости
В&nbsp;Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка В Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка
В&nbsp;Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и&nbsp;скрылся. Погибла девочка В Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и скрылся. Погибла девочка
В&nbsp;Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с&nbsp;девятого этажа В Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с девятого этажа
Мужчину, который угрожал застрелить водителя, задержали в&nbsp;Бишкеке Мужчину, который угрожал застрелить водителя, задержали в Бишкеке
Бизнес
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Помогаем в&nbsp;озеленении нового парка на&nbsp;Южной магистрали «Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали