Драка возле супермаркета. Милиция задержала подозреваемых

Милиция задержала виновников драки возле супермаркета «Ярмарка», подозреваемых в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что подозреваемые Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков задержаны на территории Кыргызстана. Они доставлены в следственную службу ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственные действия.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.