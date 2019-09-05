Крупную партию контрафактной обуви из Кыргызстана задержали в России

В Троицке таможенники задержали крупную партию контрафактной обуви, которую везли в Новосибирск из Кыргызстана. Об этом 74.RU сообщил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров челябинской таможни Денис Соляников.

По его данным, грузовик, ехавший через контрольно-пропускной пункт «Троицк», остановили на трассе А-310. Внутри таможенники обнаружили коробки с 2,4 тысячи пар обуви с товарным знаком Mickey Mouse. Ущерб правообладателю торговой марки, по предварительной оценке, превысил 3 миллиона рублей.

Контрафактные ботинки передали полиции Троицка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ, по которой торговцам может грозить до двух лет лишения свободы.