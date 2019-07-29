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Происшествия

Инспектор Счетной палаты скрыл нарушения в Госагентстве охраны окружающей среды

Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана выявила факт злоупотребления должностным положением главным государственным инспектором Счетной палаты. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, А.Н. скрыл финансовые правонарушения должностных лиц Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По результатам следственно-оперативных мероприятий главному государственному инспектору предъявили обвинение, он заключен под стражу на месяц в СИЗО ГКНБ.
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