Из Республиканской психиатрической больницы сбежал пациент

Из Республиканской психиатрической больницы в селе Чым-Коргон сбежал пациент. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 26 июля примерно в 22.00 из Республиканской психиатрической больницы совершил побег Азамат Токушев, 1999 года рождения. На основании решения Сокулукского районного суда с 2018-го он направлен на принудительное лечение.

Приметы: рост — 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, страдает легкой умственной отсталостью.

ГУВД региона просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Азамата Токушева, звонить по телефонам: дежурная часть ОВД Кеминского района — 0312607567, 0702543227, 0500058806 или в 102.