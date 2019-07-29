Пешехода сбили насмерть в селе Кок-Джар

Сегодня в селе Кок-Джар произошла авария. Водитель машины Toyota Harrier насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области.

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По данным ведомства, авто двигалось в западном направлении и на въезде в село Кок-Джар 32-летний автолюбитель, не справившись с управлением, сбил 61-летнего мужчину, который шел по обочине дороги. Пострадавший скончался на месте.

Водитель с множественными ушибами и травмами доставлен в БНИЦТиО. По предварительным данным, Toyota неслась на огромной скорости. Эксперты выясняют, был ли водитель пьян на момент аварии. Назначены дополнительные экспертизы.