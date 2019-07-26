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Сюжет: Милицейские ЧП (81)

Милиционер потерял пистолет. Оружие нашел прохожий

Оперуполномоченный службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Сокулукского ОВД потерял пистолет. Его нашел прохожий в Бишкеке. Информацию подтвердили в ГУВД Чуйской области. Этот факт зарегистрирован в Ленинском РУВД.

Сам милиционер пишет в своей объяснительной, что пистолет у него украли из автомобиля.

Уточняется, что табельное оружие — пистолет Макарова — принес в отделение милиции прохожий. По некоторым данным, сотрудник правоохранительных органов был пьян. Он этот факт отрицает.

Вместе с тем в ГУВД также не подтверждают, что работник милиции был не трезв. В ведомстве подчеркнули, что, согласно медицинскому освидетельствованию, которое сделали в присутствии сотрудника службы внутренних расследований МВД, оперуполномоченный пьяным не был. Для выяснения всех обстоятельств дела СВР ГУВД Чуйской области в отношении него назначено служебное расследование.

Собранные материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП и после рассмотрения в прокуратуре будут переданы в ГКНБ.
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