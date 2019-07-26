В Баткенской области пресечена контрабанда кондитерских изделий

В Баткенской области задержан контрабандный груз — кондитерские изделия. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники оперативной таможни в Кызыл-Кие Баткенской области остановили грузовик MAN. В ходе его осмотра обнаружены кондитерские изделия в ассортименте общим весом 4 тысячи 582 килограмма.

«Товар ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. Водитель не смог представить какие-либо документы на товар. Его стоимость — свыше 500 тысяч сомов. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.