23:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Баткенской области пресечена контрабанда кондитерских изделий

В Баткенской области задержан контрабандный груз — кондитерские изделия. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники оперативной таможни в Кызыл-Кие Баткенской области остановили грузовик MAN. В ходе его осмотра обнаружены кондитерские изделия в ассортименте общим весом 4 тысячи 582 килограмма.

«Товар ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. Водитель не смог представить какие-либо документы на товар. Его стоимость — свыше 500 тысяч сомов. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупную партию арахиса
Контрабанда товаров. Налоговики пресекли незаконный ввоз муки и дынь
Около 500 тысяч тонн муки завозят в Кыргызстан контрабандой
В городе Ош задержали контрабанду овощей на 1 миллион сомов
В Кыргызстане задержали контрабандный рис стоимостью более 600 тысяч сомов
В Ошской области задержали контрабандные сухофрукты на 640 тысяч сомов
В Ошской области выявили крупную партию контрабандных сухофруктов
В Баткенской области задержали более 10 тонн контрабандного винограда
Таможенники выявили факт незаконного ввоза мандаринов
В Баткене пограничники пресекли контрабанду винограда
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили бизнесменов из&nbsp;Кореи В Бишкеке неизвестные избили бизнесменов из Кореи
Проверка Раима-миллиона. Доначислено&nbsp;24,2 миллиона сомов Проверка Раима-миллиона. Доначислено 24,2 миллиона сомов
Конфликт на&nbsp;границе. Девять человек получили огнестрельные ранения Конфликт на границе. Девять человек получили огнестрельные ранения
На&nbsp;границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий На границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!