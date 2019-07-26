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Происшествия

Наркокурьер на фургоне случайно протаранил машину австралийской полиции

В Сиднее (Австралия) неумелый водитель не вписался в поворот и врезался в полицейский автомобиль на фургоне, под завязку набитый наркотиками. Об этом сообщило издание «За рулем».

Всего, по предварительным подсчетам, в машине было 273 килограмма метамфетамина на $140 миллионов.

После ДТП 28-летний мужчина бросил набитый наркотиками фургон и сбежал с места происшествия, но через час его задержала полиция.

Полицейские отметили, что наркотики были аккуратно расфасованы, упакованы в картонные коробки, заклеены пленкой.

Водителя арестовали и предъявили ему два обвинения — в распространении наркотиков и нарушении Правил дорожного движения.
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