Шестилетний мальчик, которого мама с компанией напоили водкой ради шутки, умер

В Жайылской территориальной больнице скончался шестилетний мальчик, которого ради шутки напоили водкой. Об этом 24.kg сообщили медики.

Смерть ребенка констатирована сегодня в 16.20.

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результатов. Предварительный диагноз показал, что у ребенка была сильная алкогольная интоксикация. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщили редакции.

Ранее в милиции сообщили, что, по предварительным данным, к женщине и ее сожителю приехала компания, они распивали спиртные напитки. Кто-то предложил напоить ребенка, чтобы посмотреть, что с ним будет. Сейчас следствие восстанавливает всю картину произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мать и ее сожителя водворили в ИВС.