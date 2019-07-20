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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии (224)

В Чаткале контрактник Погранслужбы упал в реку. Его унесло течением

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области военнослужащий контрактной службы Пограничной службы упал в реку. Информацию о происшествии 24.kg подтвердили в ГПС.

Уточняется, что ЧП произошло вчера, 19 июля.

«Молодой человек поскользнулся во время спуска и упал в реку Ак-Булак. Там было сильное течение. В поиске военнослужащего помогают спасатели МЧС и пограничники Узбекистана. О произошедшем проинформирована Военная прокуратура. Поисково-спасательные работы находятся на контроле у руководства», — сообщили в Погранслужбе.
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