В Чаткале контрактник Погранслужбы упал в реку. Его унесло течением

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области военнослужащий контрактной службы Пограничной службы упал в реку. Информацию о происшествии 24.kg подтвердили в ГПС.

Уточняется, что ЧП произошло вчера, 19 июля.

«Молодой человек поскользнулся во время спуска и упал в реку Ак-Булак. Там было сильное течение. В поиске военнослужащего помогают спасатели МЧС и пограничники Узбекистана. О произошедшем проинформирована Военная прокуратура. Поисково-спасательные работы находятся на контроле у руководства», — сообщили в Погранслужбе.