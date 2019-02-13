В Японии украли дерево возрастом 400 лет. Хозяева просят воров поливать его

Хозяева четырехсотлетнего дерева бонсай стоимостью около 90 тысяч фунтов просят укравших растение из семейного сада людей ухаживать за ним. Об этом сообщила Би-би-си.

Род 54-летнего Сейдзи Иимуры занимается бонсай пять поколений. В его саду в городе Сайтама около трех тысяч миниатюрных деревьев, но украли всего семь.

Самому ценному экземпляру коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет.

Семья Иимура нашла растение на склоне горы, и с тех пор его род тщательно ухаживал за деревом, придавая ему необходимую форму. Когда шимпаку похитили, растение достигало около метра в высоту.

«В краже, вероятно, участвовал человек, сведущий в искусстве бонсай», — сказал Иимура в интервью местной газете.

Деревья украли из незапертого сада Иимуры в январе. Сад держали открытым для посетителей — поклонники искусства бонсай часто приходили посмотреть на растения. Иимура и его супруга Фуюми говорят, что никогда не думали, что кто-то может украсть растения.

Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через СМИ и соцсети. Сначала они требовали вернуть растения, но со временем начали всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.

«Деревья бонсай для нас — как дети. Это наши дети, которые живут уже 400 лет», — прокомментировала пропажу в Facebook Фуюми Иимура.

Фото GETTY IMAGES. В саду Иимуры растут около трех тысяч деревьев

Японские поклонники искусства бонсай возмущены кражей и поддерживают Иимуру.

«Деревьям бонсай нужно поклоняться, они стоят выше человеческой жадности. Мое сердце разбито», — написал один из них под постом Фуюми Иимуры.