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Политика

В Бишкеке раскрыта крупная сеть из 15 вебкам-студий

Сотрудники ГКНБ задержали участников преступной группировки, организовавшей в Бишкеке сеть из 15 вебкам-студий. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Отмечается, что только от работы одной студии организаторы незаконного бизнеса получали до $100 тысяч в сутки.

«3 августа в рамках следственно-оперативных мероприятий при распределении еженедельной заработной платы задержаны основные организаторы преступной группировки. В ходе обысков по местам их жительства и арендованных под студии квартир изъяты $27 тысяч, предназначенных для оплаты услуг персоналу, компьютерное оборудование и предметы для предоставления интимных услуг в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Легализация преступных доходов происходила через покупку недвижимости и иных ценностей. По подозрению в легализации преступных доходов в ИВС ГКНБ водворен основной организатор сети.

В ГКНБ заметили, что вебкам-индустрия в последние годы стремительно набирает обороты в республике, завлекая девушек высоким заработком. Последние становятся заложницами «работодателей», сталкиваясь с шантажом и угрозами.

«Свидетельством этому служат многочисленные преступления, включая самоубийства, изнасилования и другие виды насилия в отношении вовлеченных в незаконную индустрию», — сказали в ведомстве.

Тех, кто пострадал от действий преступников либо находится под их давлением, в ГКНБ просят обращаться по телефону 0312660475. Анонимность и помощь гарантируются.
Ссылка: https://24.kg/politika/203232/
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