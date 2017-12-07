Постановление Правительства КР № 788 от 6-декабря 2017 года



О создании высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова»

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Создать высшее авиационное учебное заведение «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова» на базе государственного образовательного учреждения «Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова».

Установить, что высшее авиационное учебное заведение «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова» является правопреемником государственного образовательного учреждения «Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова».

3. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики:

— в установленном порядке внести в Правительство Кыргызской Республики:

проект постановления Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Устава высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова»;

проект постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики» от 9 августа 2016 года № 436»;

— решить иные вопросы, вытекающие из настоящего постановления.

Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова» в пределах средств, предусмотренных государственному образовательному учреждению «Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова» в республиканском бюджете на соответствующий год.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.