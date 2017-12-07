О размере материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику

Постановление Правительства КР № 787 от 5 декабря 2017 года



Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику за участие в исполнительном производстве

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» и статьей 31 Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику за участие в исполнительном производстве согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков