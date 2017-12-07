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О размере материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику

Постановление Правительства КР № 787 от 5 декабря 2017 года

Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику за участие в исполнительном производстве

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» и статьей 31 Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику за участие в исполнительном производстве согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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