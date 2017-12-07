Постановление Правительства КР № 719 от 30 октября 2017 года



Об утверждении Положения о выдаче разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий

В целях регулирования вопросов выдачи разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете вещания, в соответствии с законами Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» и «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Положение о выдаче разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий согласно приложению 1;

— Временный прейскурант сбора за разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий (далее — Временный прейскурант) согласно приложению 2.

2. Установить, что действие Временного прейскуранта, указанного в пункте 1 настоящего постановления действует до 31 декабря 2018 года.

3. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики:

— принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления;

— разработать и в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики законопроект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О неналоговых платежах», предусматривающий сбор за выдачу разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете вещания, независимо от применяемых технологий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

6. Приложение ( Desktop.rar )

Премьер-министр С.Дж.Исаков