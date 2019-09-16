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Муктар Джумалиев назначен Послом Кыргызстана в Люксембурге

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 сентября, подписал Указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов и Французской Республике, Постоянный представитель Кыргызской Республики при Европейском Союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен Чрезвычайны м и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Великом Герцогстве Люксембург и Постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству с резиденцией в г. Брюссель.
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