Муктар Джумалиев назначен Послом Кыргызстана в Люксембурге

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 сентября, подписал Указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов и Французской Республике, Постоянный представитель Кыргызской Республики при Европейском Союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен Чрезвычайны м и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Великом Герцогстве Люксембург и Постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству с резиденцией в г. Брюссель.