Новая система управления появится в Центре экстренной медицины

Свыше 1,5 миллиона сомов потратит на ремонт Центр экстренной медицины города Бишкека. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По словам главного врача ЦЭМ Искендера Шаяхметова, плановый ремонт пройдет в здании Центральной станции и подстанции №3, которая обслуживает восточную часть столицы.

«Мы планируем сделать ремонтные работы в оперативном отделе. Будем устанавливать автоматизированную систему управления, готовим помещение, чтобы разместить большие экраны с электронной картой города. Поскольку поток вызовов увеличивается, планируем увеличить количество операторов. Сегодня работает пять человек, и поступает много нареканий, что люди не могут дозвониться», — сказал он.

Внедрить систему планируют до конца года. Существующая система «Фобос» фиксирует и записывает в автоматическом режиме поступающие вызовы. На всех машинах установлена система GPS, которая показывает геолокацию машин. Связь проходит через диспетчера.

«Новая система кардинально отличается от сегодняшней. Она более прогрессивная. У врача и водителя будут смартфоны. В автоматическом режиме система будет выбирать бригаду по профилю и автоматически, минуя диспетчерскую, вызов будет поступать сразу же врачу. Дублирующий вызов будет поступать на телефон водителя, где навигатор будет прокладывать наиболее оптимальный маршрут движения», — отметил он.

Глава центра ответил на вопрос о возможном повышении заработной платы медикам скорой.

Базовая ставка врача Центра экстренной медицины составляет 5 тысяч, медсестры и фельдшера — 4 тысячи 300 сомов.

«Мы дали предложения министру здравоохранения о возможных вариантах повышения заработной платы. В частности, вернуть набдавки за непрерывный выездной стаж. Их упразднили в 2011 году, когда подняли зарплату. Эти надбавки были большим подспорьем, поскольку человек, если отработал 7 лет и выше, получал 70 процентов надбавки», — сказал Искендер Шаяхметов.