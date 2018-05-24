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Общество

На юге забастовка перевозчиков. Минтранс урегулировал конфликт

На юге Кыргызстана грузоперевозчики вышли на забастовку. Министерство транспорта и дорог урегулировало конфликт.

Отмечается, что еще 21 мая на въезде в Таш-Кумыр Джалал-Абадской области группа водителей, не препятствуя проезду другого автотранспорта, провела акцию с обращением к грузоотправителям с просьбой повысить тарифы на осуществление внутренних грузовых перевозок и принять единый тариф.

В Минтрансе пояснили, что ценообразование на осуществление грузовых и иных перевозок не входит в компетенцию Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Эти вопросы регулируются рыночными взаимоотношениями.

В настоящее время все вопросы урегулированы, заверяют чиновники. Грузовые машины разъехались с места забастовки, перевозки возобновлены.
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