В Кыргызстане более пяти тысяч семей живут в оползнеопасных зонах

В Кыргызстане 5 тысяч 300 семей живут в оползнеопасных зонах. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель МЧС Алмаз Асанов.

«Из них тысячи не получали ни субсидий, ни земельных участков, так как с января 2017 года их выдачу приостановили. Остальные в свое время получили и участки, и субсидии, но не хотят переезжать, так как налажено хозяйство, есть удобные места для выпаса скота и так далее», — рассказал он.

По его словам, сейчас 1,7 тысячи семей временно переселили в безопасные места, к родственникам либо проживают в палатках.