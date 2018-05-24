11:58
USD 68.30
EUR 80.11
RUB 1.11
Общество

Нурбек Токтакунов: Казахстанца Мурата Тунгишбаева могут экстрадировать

Задержание гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева производилось с нарушениями законодательства КР и международных норм права. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, Генеральная прокуратура Кыргызстана приняла решение об экстрадиции Мурата Тунгишбаева на родину.

«Экстрадировать его должны после того, как решение вступит в силу. Однако мы будем обжаловать его по месту расположения Генпрокуратуры — в суде Октябрьского района. Мурата Тунгишбаева задержали на основании запроса Генпрокуратуры Казахстана. Его обвиняют в критике властей. Там это считается проявлением экстремизма. За то, чем у нас свободно занимаются гражданские активисты, в РК преследуют», — сказал Нурбек Токтакунов.

Адвокат добавил, что Мурату Тунгишбаеву в Казахстане предъявили обвинение по статье 266 — «Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования».

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина РК Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.
Ссылка:
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанного в Бишкеке казахстанца водворят в СИЗО-1
В Бишкеке ГКНБ задержал казахстанца по подозрению в принадлежности к оппозиции
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?