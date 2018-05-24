Нурбек Токтакунов: Казахстанца Мурата Тунгишбаева могут экстрадировать

Задержание гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева производилось с нарушениями законодательства КР и международных норм права. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, Генеральная прокуратура Кыргызстана приняла решение об экстрадиции Мурата Тунгишбаева на родину.

«Экстрадировать его должны после того, как решение вступит в силу. Однако мы будем обжаловать его по месту расположения Генпрокуратуры — в суде Октябрьского района. Мурата Тунгишбаева задержали на основании запроса Генпрокуратуры Казахстана. Его обвиняют в критике властей. Там это считается проявлением экстремизма. За то, чем у нас свободно занимаются гражданские активисты, в РК преследуют», — сказал Нурбек Токтакунов.

Адвокат добавил, что Мурату Тунгишбаеву в Казахстане предъявили обвинение по статье 266 — «Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования».

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина РК Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.