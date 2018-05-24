Турция поможет Кыргызстану развивать туризм

Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султан Жумагулов встретился в Анкаре с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры КР.

По ее данным, главы ведомств обсудили дальнейшее развитие и укрепление двусторонних культурных связей и обмена опытом в сфере туризма, сотрудничество в сфере массовой информации и печати.

Министры утвердили план действий по сотрудничеству в сфере туризма. Например, в Турции начнут обучать работников сферы туризма и студентов-стажеров из Кыргызстана. Специалисты из ТР приедут в республику для практического обучения на конкретных объектах.

Турецкая сторона обещала оформить Зал дружбы имени Ч.Айтматова в Национальной библиотеке Кыргызстана.