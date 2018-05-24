11:59
USD 68.30
EUR 80.11
RUB 1.11
Общество

Турция поможет Кыргызстану развивать туризм

Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султан Жумагулов встретился в Анкаре с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры КР.

По ее данным, главы ведомств обсудили дальнейшее развитие и укрепление двусторонних культурных связей и обмена опытом в сфере туризма, сотрудничество в сфере массовой информации и печати.

Министры утвердили план действий по сотрудничеству в сфере туризма. Например, в Турции начнут обучать работников сферы туризма и студентов-стажеров из Кыргызстана. Специалисты из ТР приедут в республику для практического обучения на конкретных объектах.

Турецкая сторона обещала оформить Зал дружбы имени Ч.Айтматова в Национальной библиотеке Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Рассказать кыргызстанцам о Кыргызстане. Как думают развивать внутренний туризм
Ярмарки, приглашенные журналисты, Интернет. Как рекламируют Кыргызстан
На Иссык-Куле пройдет международная туристическая выставка-ярмарка
Пешие и конные маршруты, гастротур. Откройте для себя Кыргызстан!
В Кыргызстане устанавливают вспомогательные знаки для туристов
Что имел в виду автор надписи на природоохранном щите? Туристы в замешательстве
FETO пыталась заложить мину под отношения между Турцией и Кыргызстаном
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Сооронбая Жээнбекова братом
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в Турцию
С Китаем не получилось. Простаивающие предприятия пытаются продать Турции
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?