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Общество

Активисты призывают судью Ирину Воронцову добровольно сложить полномочия

Вчера депутаты Жогорку Кенеша избрали судей Верховного суда. Голосование было тайным. Претендент на судейскую мантию в Верховном суде страны Ирина Воронцова набрала наименьшее число депутатских голосов — всего 16.

Общественность обратилась к ней с призывом добровольно сложить судейские полномочия. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook член ЦИК Гульнара Джурабаева.

В публикации указано, что депутаты парламента выразили Ирине Воронцовой публичное недоверие от имени народа Кыргызстана.

«Осознаете ли вы, что, проголосовав против вас, депутаты в полной мере выразили гнев граждан, их возмущение в отношении творимого вами беззакония и несправедливости? Осознаете ли вы свою ответственность за десятки исковерканных жизней, сломанных судеб, разрушенных надежд, за слезы и отчаяние матерей, жен, детей несправедливо осужденных вами людей? Отдаете ли вы себе отчет, что именно с вашим именем в сознании людей ассоциируются пороки прогнившей судебной системы — угодничество, продажность, бесхребетность? Вы глубоко извратили смысл правосудия, осуждая и лишая невинных людей свободы, будушего, имущества, попирая и растаптывая права и свободы ради сохранения себя в судейском кресле. Из судьи вы превратились в палача!» — написала Гульнара Джурабаева.

Напомним, ранее президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. Однако из пяти кандидатов парламентарии одобрили лишь двоих — Нургуль Бакирову и Кыдыка Жунушбаева.

Ирина Воронцова входит в черный список судей, вынесших обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.
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